Асад отказался от французского ордена, врученного в 2001 году

Лидер Сирии Башар Асад вернул властям Франции врученную ему президентом Жаком Шираком во время визита в Париж в 2001 году награду - Большой крест ордена Почетного легиона. Об этом сообщается в четверг в заявлении канцелярии главы государства, размещенном в Twitter. В нем указывается, что Большой крест, который является высшей степенью отличия Французской Республики со времен Наполеона, передан посольству Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Парижа.



"Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании", - говорится в заявлении канцелярии.



В Дамаске указывают, что президенту Асаду "не делает чести ношение ордена режима, который является рабом США, поддерживает террористические формирования и нападает на государство - член ООН, нарушая вопиющим образом элементарные международные нормы и законность".



"Эпоха империализма и колониального диктата миновала, и Сирию, которая выстояла семь лет в войне с терроризмом, не испугает безрассудная ребяческая политика [Парижа]", - подчеркивается в заявлении.



14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД России, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в сирийской Думе.

