"Родина" закончится 8-м сезоном, заявила беременная Клэр Дейнс

Звезда сериала "Родина" Клэр Дейнс заявила, что восьмой сезон будет последним для шпионской драмы. Об этом со ссылкой на ее интервью Говарду Стерну сообщает The Hollywood Reporter. Телеканал Showtime, для которого "Родина" - один из главных сериалов, пока не подтверждает информацию.



Сейчас к кульминации приближается седьмой сезон шоу. Заключительная серия о противостоянии ЦРУ и очередных врагов Америки и демократии выйдет в эфир 29 апреля.



Источники THR объясняют отказ Showtime подтвердить закрытие шоу тем, что канал якобы вел переговоры о продолжении "Родины" с другим актерским составом и другим шоураннером. Нынешний автор Алекс Ганза еще в марте заявлял о своем уходе после окончания восьмого сезона. Тогда он, впрочем, оговаривался, что на этой отметке закончится история Кэри Мэтисон, а насчет всего сериала он не уверен.



Когда Штерн спросил у Дэйнс, как она воспринимает новость о том, что предстоящий сезон будет последним, актриса сказала, что находится в состоянии внутреннего конфликта. Она пообещала "быть готовой", но также указала, что это большая нагрузка, и она будет рада передохнуть.



Дэйнс в интервью также сообщила, что они с мужем Хью Дэнси ждут второго ребенка. Она уточнила, что находится на втором триместре.



"Родина" - сериал о работе ЦРУ в США и за границей. В начале седьмого сезона Кэри Мэтисон переезжает в Вашингтон, чтобы добиться освобождения 200 членов разведывательного сообщества, арестованных по приказу президента Кин, которую Кэри подозревает в предательстве.







