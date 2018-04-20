Какое лекарство справляется с зубной болью лучше всего

Перед людьми, столкнувшимися с зубной болью, встает вопрос, как облегчить свое состояние до похода к стоматологу. Американские ученые проанализировали данные 460 исследований и нашли ответ: эффективнее всего борются с зубной болью нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), пишет "Рамблер Новости".



Альтернативой НПВП являются опиоидные средства, но они обладают множеством серьезных побочных эффектов. В частности, опиоидные анальгетики вызывают сонливость, угнетение дыхания, тошноту, рвоту и запоры. У НПВП выраженность негативных последствий намного меньше. Исследователи пришли к выводу: наиболее приемлемыми для лечения зубной боли являются такие препараты, как ибупрофен и парацетамол.



Кстати, недавно исследователи из Северо-Западного университета разработали новый метод, позволяющий обезболивающим действовать дольше. Специалистам удалось продлить период полувыведения ибупрофена - одного из самых популярных обезболивающих.

