Главный по неудачам: центральная и местная власти поспорят, кто виноват

Слухи о возможной отставке Владимира Гройсмана, которые в целях самозащиты распускают пиарщики Кабмина, совпали с информацией о масштабном бюджетном фиаско. Бюджет в дефиците и не выполняется. Зато местные бюджеты перевыполнены. И, как подчеркивает президент, впервые в истории превысили половину сводного бюджета страны. Поэтому в апреле Кабмин устраивает им большую ревизию. Это не случайность: между центральной и местной властью разгорается соревнование, кто убедительнее спихнет причины экономических неудач на другого.



Как пишет “Экономическая правда” в статье “Бюджет ушел в "минус", с начала 2018 года государственный бюджет по доходам не выполняется. По данным Госказначейства, в первом квартале доходы с учетом возмещения НДС бизнеса составляли 193,6 млрд. грн. вместо запланированных 199,7 млрд. грн. Невыполнение плана составляет 6,2 млрд. грн. или 3,1%.



Таможня дала 167,4 млрд. грн. вместо запланированных 173,6 млрд. грн. Официальная причина – укрепление гривны до 26 грн./долл. при расчетах бюджета, основанных на курсе 29,3 грн./долл. Не выполнены доходы по ренте за пользование недрами. Якобы потому, что газа добыли меньше плана.



Повысив акцизы на сигареты, добились пока что противоположного эффекта – продажи табачных изделий в феврале уменьшились на 27%, их производство за два месяца упало тоже на 27%. А благодаря повышенным акцизам на алкоголь, производство крепких спиртных напитков за два месяца сократилось на 38%. Кто бы сомневался, что так и будет...



Просчитались с НДС. Разрыв между планом и доходами достиг 6,8 млрд. грн. Причина называется такая: возместили больше, чем собрали. Странное объяснение, учитывая, что выцарапать возмещенный НДС не так-то просто. Может, Запад надавил, чтобы рассчитались с транснациональными компаниями?



В общем, дела в экономике явно идут не так, как хотелось и планировалось. Нет сомнений, что будь у нас прорыв, всегда нашлись бы авторы удачных реформ. Но пока заметных улучшений жизни нет, в этом кто-то должен быть виноват.



Центральная власть уже не скрывает своего стремления переложить негатив на местную. Не случайно на совещании в Виннице неделю назад президент сказал, что после передачи финансовых ресурсов на места граждане за реальные изменения в Украине должны спрашивать с местных органов власти.



Прослеживается связь: как только экономические показатели отклоняются от плановых в худшую сторону, мы сразу слышим, что впервые в истории Украины местные бюджеты в рамках реформы децентрализации составляют более 50% сводного бюджета страны. И что Кабмин в этом году направит более 12 млрд. грн. дополнительных средств на развитие регионов

Местная власть, почувствовав опасность, молчать не будет. Тем более что центральная дает ей массу поводов для критики. Начиная от политических скандалов в верхах и “междусобойчика” борцов с коррупцией и заканчивая бездумными решениями парламента, неудачными реформаторскими предложениями Минфина и ошибочными прогнозами Нацбанка с его заумными объяснениями вроде “заякоривания ожиданий”

Другими словами, если вы не замечаете признаков улучшения, то их нет там, где вы живете, по вине мэра, губернатора или главы объединенной территориальной общины. А в целом по стране все отлично.Прослеживается связь: как только экономические показатели отклоняются от плановых в худшую сторону, мы сразу слышим, что впервые в истории Украины местные бюджеты в рамках реформы децентрализации составляют более 50% сводного бюджета страны. И что Кабмин в этом году направит более 12 млрд. грн. дополнительных средств на развитие регионов.Более того, пока государственный бюджет мается в дефиците 9,5 млрд. грн. за февраль, с трудом справляясь с тяжелой ношей внешних и внутренних долгов, расходов на оборону, госаппарат и т.д., на местах просто купаются в финансовых ресурсах. Местные бюджеты в феврале выполнены с профицитом 4,2 млрд. грн.И все потому, что, как отмечает премьер Владимир Гройсман, в результате программы децентрализации, которая идет уже пять лет, значительные финансовые средства были направлены на места, а через государственные механизмы регионального развития направляются еще десятки миллиардов на решение проблем территорий. И дороги им строят, и аэропорты обещают, и всячески заманивают иностранных инвесторов.А в том, что инвесторы не идут, и, по данным НБУ, объем иностранных инвестиций составил жалкие $2,1 млрд. (почти в пять раз меньше, чем перечислили заробитчане – $9,6 млрд.), опять-таки вина местной власти. Не может она перестроиться на европейский лад, все делать по западным стандартам и обеспечивать инвестору доход и уважение.Мне кажется, что цель подобной риторики: официально оставить за Кабмином и Нацбанком только “статистические полномочия”. Чтобы за все болезненные темы – субсидии, зарплаты, соцпомощь – отдувались региональные элиты. А в Киеве лишь констатировали рост ВВП, промышленного производства (если он будет), внешнеторгового оборота, докладывали о темпах инфляции и других показателях.Но даже с этим центральная власть справляется плохо. Чего стоит один промах с инфляцией: прогнозировали 8%, а вышло почти 14%. В этом году, похоже, будет то же самое. Темпы инфляции в марте 2018 года составили 1,1%, в феврале – 0,9% и в январе – 1,5%. В годовом измерении выходим пока на 14,1%. А не 9%, которые заложены в бюджете.Но “небольшое отклонение” прогнозов от реального положения дел никого не смущает. Нацбанк признал, что ошибся по инфляции в прошлом году. Но при этом ни капельки не раскаялся, не повинился в непрофессионализме, а пустился в уморительное словоблудие.Чего стоит одно только “блестящее” интервью заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба “Интерфакс-Украина”, где он заявил: "С точки зрения международного опыта и нашей экономики, невыполнение прогнозов не является чем-то удивительным, хотя и остается неприятным… Речь не идет о попадании один в один в цель, а скорее о задаче сформировать ожидания вокруг какого-то фактора... Даже несмотря на темпы роста основного индекса инфляции, видно было, что заякоривание ожиданий происходит...”.От того, что Нацбанк вместо точных прогнозов занимается “заякориванием ожиданий”, местной власти не легче. Для нее инфляция – понятие приземленное. Это рост цен и расходов, превышающий плановые доходы и поступления. Соответственно, что-то остается недофинансированным: зарплаты, коммунальные расходы, содержание объектов медицины и образования в регионах.Не удивительно, что местные власти недовольны тем перекладыванием на них оплаты льгот по ЖКХ. В то же время без этого не удастся запустить механизм монетизации субсидий, о котором мы рассказывали в предыдущих публикациях.Потому Кабмин ломает непокорных через колено. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с апреля этого года в стране будет осуществляться масштабная проверка использования бюджетных средств областями."Мы создаем сейчас специальные мобильные группы, которые будут проверять области на использование бюджетных ресурсов, на применение полномочий, на влияние на абсолютно все процессы в стране.Там, где должно было быть создано соответствующее качество, например, для детей – ходить в школьный туалет, или пандус для людей с ограниченными возможностями, а это не сделано, я это все буду карать жестко и буду ставить вопрос об освобождении от должностей тех, кто не может нормально и качественно служить людям. Мы с апреля начинаем проверки областей относительно использования бюджетных ресурсов, и спуску я никому не дам", – заверил Гройсман.Не сомневаюсь, что у взбунтовавшихся местных руководителей и пандусы окажутся кривыми, и туалеты не такими, как надо. Но другого выхода у власти нет: экономические показатели не радуют, социальное напряжение растет, и кто-то должен быть в этом виноват. Фактически центральная власть “приглашает” региональных коллег разделить с ней ответственность за экономические неудачи страны.Это не совсем справедливо. Как отмечает в своей колонке известный экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, на местах инструментов гораздо меньше, чем в Киеве. У них нет влияния на монетарную политику, а возможности по стимулированию роста через фискальную политику более чем ограничены.К тому же, пишет Устенко, любой регион закован в “страновые рамки”. Нельзя быть более успешным, чем вся страна в целом. Нельзя получить инвестиционный рейтинг выше, чем рейтинг страны. Нельзя одолжить на финансовом рынке дешевле, чем одалживает центральная власть. Если же регион станет более эффективным, чем центральная власть, это опасно для его лидеров политически.Следуя такой логике, можно сказать, что регион-аутсайдер – это “палка о двух концах”. С одной стороны, там могут вызревать оппозиционные настроения, и это отразится на результатах выборов, с другой – на неудачливых местных руководителей удобно переводить стрелки, используя их в качестве “мальчиков для битья”. Не сомневаюсь, что спичрайтеры президента и премьера охотятся за такими примерами и складывают их в копилку будущих выступлений.Местная власть, почувствовав опасность, тоже молчать не будет. Тем более что центральная дает ей массу поводов для критики. Начиная от политических скандалов в верхах и “междусобойчика” борцов с коррупцией и заканчивая бездумными решениями парламента, неудачными реформаторскими предложениями Минфина и ошибочными прогнозами Нацбанка с его заумными объяснениями вроде “заякоривания ожиданий”. Кому в этом споре поверит население? Полагаю, что никому. Не зря же говорят, что успех в родителях не нуждается, а неудача – всегда сирота.