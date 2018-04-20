Истерия и русофобия Запада: прыжок в кроличью нору

У всех здравомыслящих и разумных людей складывается впечатление, что мир сошел с ума. По крайней мере, западный мир. Незаконные бомбардировки США, Великобритании и Франции в Сирии представляют собой лишь симптомы коллективной истерии, которая совершенно непонятна тем, кто еще в состоянии использовать мозги. Что за игра разворачивается на наших глазах?

Даже такой прекрасный аналитик, как Эммануэль Тодд (Emmanuel Todd), теряется при разборе этой операции и не может понять реальную, истерическую и иррациональную степень русофобии, которая поразила Запад, элиту и даже простых людей — с помощью журналистов. Причем, объяснить такую русофобию нельзя даже при помощи аргументов вроде «желания замести мусор под ковер».



Запад, который помпезно называет себя «международным сообществом», чтобы придать больше значимости паре десятков из почти 200 стран, вновь нарушил священное, по его словам, международное право, уподобившись Тартюфу.



Господин Ле Дриан (министр иностранных дел Франции — прим.ред.) может без конца разглагольствовать о легитимности французских ударов, однако если вы скажете судье, что отвесили затрещину незнакомцу, потому что тот предположительно ударил кого-то еще, вас ждут неприятности.



Франция может сколько угодно ссылаться на российское вето в ООН для оправдания своих действий, но это не сделает их менее нелегитимными. ООН была создана как раз для предотвращения того, чем три этих псевдо-Зорро решили заняться в Сирии.



ООН должна решать с помощью дискуссий и переговоров то, что раньше решалось силой оружия. Но если дискуссии не приводят к нужному им результату, некоторые страны решают действовать по собственному усмотрению, подтерев зад Уставом ООН и международным правом. Какой тогда в них смысл?



Никакого… Именно в этом заключается главная опасность непродуманных и глупых действий Запада, который верит в свое всемогущество и право (данное кем?) играть роль мирового жандарма, попирая правила сосуществования людей на нашей маленькой планете. Если часть «игроков» не считает нужным следовать правилам, почему тогда остальные должны их соблюдать?



У исландцев (они очень крепко держатся за закон) есть прекрасно подходящая под такой случай поговорка: «законы строят страну, а их нарушение разрушает ее». То, что работает в масштабах страны, работает и в масштабах мира. Кстати говоря, именно в этом суть предупреждения Владимира Путина после атаки.



В частности, президент России подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведёт к хаосу в международных отношениях.



Вытирая ноги об Устав ООН и правила, которые были сформированы после Второй мировой войны, чтобы не допустить повторения подобного кровопролития, Запад полностью лишает их смысла, уничтожает их и их легитимность.



При этом в Париже предпочли забыть, что США сами не раз блокировали проекты резолюций в Совбезе ООН (в частности, по вопросам, касающимся Израиля) без какой-либо реакции со стороны французского Министерства иностранных дел.



Все это, несмотря на тот факт, что правозащитники из «Хьюман Райтс Уотч» осуждали Израиль за неоднократное применение фосфорных боеприпасов в населенных зонах Газы, где, кстати, расположен ооновский центр! За три года из-за их незаконного применения погибли 12 мирных жителей, а десятки других, в том числе дети, получили ранения (фосфорный ожог — очень серьезная вещь).



В отличие от Сирии, в этом случае мы не услышали возмущенных заявлений Парижа, Лондона и Вашингтона. Никто не грозил разбомбить Тель-Авив, чтобы положить конец военным преступлениям и нарушениям всех международных конвенций.



Где возмущения французского МИД, когда Киев обстреливает фосфорными снарядами (это было подтверждено и доказано) водоочистную станцию Донецка, где хранится более 200 тонн хлора? Эти обстрелы могут не только лишить питьевой воды 1,5 миллиона человек, но и повлечь за собой санитарную, гуманитарную и экологическую катастрофу, если здание, где находится хлор, загорится (все будет намного серьезнее 40 неподтвержденных жертв).



Украинская армия вот уже четыре года регулярно и осознанно обстреливает мирное население, причем факты этого не в пример нагляднее и точнее истории с химической атакой в сирийской Думе, которая, как выяснилось, представляет собой инсценировку. Мы что-то не видели, чтобы самолеты Вашингтона, Лондона и Парижа сбрасывали бомбы на Киев ради прекращения бойни в Донбассе, чей счетчик перевалил за 10 000 жизней!



Когда США голосовали в ООН (вместе с Украиной) против резолюции с осуждением прославления нацизма, государства ЕС решили воздержаться, хотя Европе и Франции пришлось немало пережить из-за нацистов. Что же стало с «родиной прав человека»?



Когда США и Великобритания нарушили в 2003 году Устав ООН, напав на Ирак без мандата организации, а на основании насквозь фальшивых обвинений, никто не стал бомбить Вашингтон и Лондон, чтобы прекратить нелегальную войну, которая унесла десятки тысяч жизней.



Саудовская Аравия бомбит Йемен, губя за один раз десятки мирных жителей (в том числе в лагерях беженцев) и вместе с другими арабскими державами блокирует эту страну, что вызвало самый страшный в мире гуманитарный кризис (по данным ООН): 7 миллионов человек оказались на грани голода, а миллион охватила эпидемия холеры. Но где же западные ракеты и самолеты, которые должны положить конец этим бесчинствам? Насколько мне известно, Эр-Рияд не закидали западными бомбами. Откуда такие двойные стандарты?



Во имя кого и чего Запад считает себя вправе играть роль мирового жандарма, решать, кто — диктатор, а кто — нормальный руководитель? Кого можно бомбить, а кого — нельзя на основании одних и тех же вымышленных или реальных преступлений. В какой стране нужно устроить государственный переворот, раз ее лидер не делает того, что нужно Западу, а где можно оставить в покое президента/князя/короля, раз он выполняет все указания.



То, что я хочу сейчас сказать, касается людей Запада, как представителей совершенно обезумевших элит, так и простых граждан. Я буду говорить «вы», а не «мы», поскольку я умственно и психологически покинула Запад задолго до того, как сделала это физически. Еще до отъезда в Донбасс я в течение не одного десятка лет не чувствовала себя на «родине», а многие мои сограждане были мне так же чужды, как обитатели другой планеты.



Никто, даже Бог, не давал вам власти над миром. Вы — всего лишь некоторые из множества стран. А наш мир — одна из миллиардов песчинок в необъятных просторах космоса.



Вы — ничто! Не жандармы, не правители мира, не боги. Ничто и никто не возлагал на вас (божественную) миссию и не давал вам права решать за остальные страны мира, как им жить.



С чего вдруг ваши правила должны применяться ко всему остальному миру? Вы на самом деле считаете себя пупом Земли? Повторю еще раз: вы — ничто! Вы были прахом и вновь станете им, а все остальное — лишь тщеславие. Единственные правила, которым должен следовать мир, — те, что были одобрены всеми, то есть Уставом ООН и международными конвенциями. То самое, от чего вы с такой легкостью отмахиваетесь, когда оно вас не устраивает.



Вам всем пора открыть глаза: эпоха ваших славных колониальных империй прошла. Римская Империя исчезла, Британская Империя испарилась, Французская Империя распалась, а американская разваливается у нас на глазах. Ничто не вечно под солнцем. Империи, как и люди, рождаются, живут и умирают. Это неизбежно.



Ваш мир и ваша гегемония рушатся, а вы носитесь кругами, как курица, которой отрубили голову, и не понимаете, что вам — конец. Вам не принадлежат (оставшиеся) мировые ресурсы. У вас нет права грабить народы под тем предлогом, что вам это нужно, что вы — демократии, а они — нет, и что у вас есть военная мощь, чтобы силой взять то, что вас интересует (в этом, кстати, нет ни капли демократии, несмотря на всю вашу пропаганду, прикрывающую всё гуманитарными целями)!



Период гегемонии, на которую у вас было право после распада СССР, прошел. Россия, Китай и прочие страны решили положить конец вашим назойливым выходкам с помощью развития собственной обороны, чтобы не быть легкой добычей для ваших алчных порывов.



Отчасти именно это сводит вас с ума. Подобно сопливому мальчишке, которому родители никогда и ни в чем не отказывали, вы устраиваете истерику, кричите и катаетесь по земле, а затем лупите по голове соседей по песочнице, отказавшихся дать вам лопатку. И когда другие дети спокойно пытаются привести вас в чувство, вы лишь начинаете еще громче вопить вместо того, чтобы понять и признать, что вы были неправы, и что пора начать хорошо себя вести, а не пытаться запугать других.



С чем связана настолько ребяческая реакция людей, которые вроде должны быть «правящей элитой» и журналистами, то есть обладать хотя бы зачатками интеллекта? Они — идиоты или потенциальные пациенты психушки? Здесь рациональность Эммануэля Тодда подводит его в попытке понять нечто совершенно иррациональное.



Все дело в том, что он ищет логику и разум там, где их нет, то есть в реакции, которая намного больше относится к подсознанию, чем к сознанию.



У всех бывают неврозы разной степени силы, разногласия между подсознанием (глубинным «я») и сознанием (это не говоря уже о персоне, то есть образе, который мы хотим сформировать у других: такое персональное и коллективное лицемерие делает конфликт лишь острее). На Западе к власти стремятся (и довольно часто добиваются ее) самые страшные невротики. Власть и деньги служат им успокоительным средством против внутренней экзистенциональной тревоги, порожденной конфликтами между разными сторонами их психики. Но изначальную проблему это не решает.



Против них встали лидеры совершенно иного порядка. Как очень правильно отметил господин Тодд, по уровню интеллекта российской руководство стоит намного выше западного. Кроме того, оно обладает куда большей мудростью, которая проистекает из прагматизма и честности. Путин первым говорит о проблемах России, о том, в чем он потерпел неудачу. Даже западным СМИ. В знаменитом интервью «Эн-Би-Си» в прошлом месяце он отметил, что многие россияне все еще живут за чертой бедности, и что немало проблем до сих пор не решено.



Он не отрицает действительность подобно западному руководству, у которого на словах все замечательно в лучшем из миров. Что еще важнее, он придерживается правила «что говорю, то и делаю», которое резко контрастирует с двойными стандартами Запада.



Россия отстаивает международное право и демонстрирует примерное терпение, поскольку Путин понял, что донести свой посыл можно только так: поступки должны соответствовать словам, а не противоречить им. Вмешательство России в Сирии происходит на совершенно легальной основе с соблюдением Устава ООН, и она пытается найти политическое решение конфликта, усадив участников за стол переговоров.



То же самое касается и реинтеграции Крыма: что бы ни говорили на этот счет сторонники НАТО, она полностью соответствует международному праву (взгляните на Устав ООН или, еще лучше, откройте книгу по истории и ознакомьтесь с результатами референдумов в Крыму в 1991 и 1994 годах).



Что касается конфликта в Донбассе, именно Россия прикладывает максимум усилий для прямых переговоров Киева с ДНР и ЛНР. Она добивалась принятия минских соглашений и сегодня делает все возможное для их реализации, тогда как Париж и Берлин довольствуются вялыми и зачастую несоответствующими действительности заявлениями (так, например, Франция переняла бредовую украинскую риторику о том, что Россия — страна-агрессор).



Именно этого не хватает Эммануэлю Тодду, чтобы довести до конца свой анализ. Россия со своим максимально честным поведением становится своеобразным зеркалом для западных стран. В нем мы видим отражение того, чем стал сейчас Запад, так любящий учить всех жизни (причем, он сам не считает нужным следовать своим же наставлениям), по сравнению с тем, что сейчас воплощает Россия. Я говорю это без грамма наивности. Путин — не ангел, а прагматичный и честный (насколько это возможно в его должности) человек. Россия же — не идеальная страна, но она верит в определенные ценности и готова терпеливо и решительно отстаивать их (сюда также следует отнести стремление не дать ситуации перерасти в третью мировую войну и ядерный конфликт, с чем связаны терпение и сдержанность россиян, которые многие принимают за слабость). Никто и ничто не совершенны.



Тем не менее, когда страны, которые называют себя демократиями, но по факту все больше сдвигаются в сторону диктатур и навязывают свои правила всему миру, оказываются лицом к лицу с государством, ведущим себя с точностью до наоборот и защищающим то, что они должны были бы, по их словам, защищать, возникает настоящий когнитивный диссонанс.



Все это возвращает нас к истории с неврозом. Самое худшее для невротика — внезапно оказаться лицом к лицу со своими внутренними противоречиями. Дело в том, что большинство людей недостаточно честны сами с собой, чтобы спокойно принять свое отражение в зеркале. Они предпочитают прятаться, сделать вид, что они ничего не заметили, или же вообще разбить зеркало, чтобы им не пришлось наблюдать свой отвратительный истинный облик.



Отстаивая международное право и практически став его символическим и психологическим воплощением, Россия оказалась таким зеркалом, которое представляет взгляду Запада отражение его тщеславия и совершенных в угоду ему преступлений. Как и в любом случае запущенного невроза, Запад отреагировал истерическим образом, плюнул в зеркало и попытался разбить его вместо того, чтобы разобраться с корнями проблемы.



Вы можете оскорблять зеркало, закрывать его или даже разбить, но это никак не изменит реальность, то есть то, чем вы стали: угасающей, упаднической и невротической империей, которую пожирают внутренние противоречия, неспособность критически взглянуть на себя и принять реальность.



Ресурсы планеты ограничены, мы не сможем долго жить, как сейчас, а у вас не выйдет загрести под себя все остающееся, чтобы получить новую «дозу».



Я обращаюсь ко всем — простым гражданам, журналистам и политикам. Вы слепо мчитесь вперед, чтобы только не увидеть отражения в зеркале. Вы готовы спровоцировать мировой конфликт истерическими словами и поступками, поскольку не в состоянии критически взглянуть на себя.



В теории, человек — самое умное животное на нашей планете. Но разве можно считать это прописной истиной, раз ваши поступки каждый день доказывают обратное? Так начните же, наконец, пользоваться мозгами!



Хотя бы раз в жизни взгляните в зеркало, примите нелестное отражение и попытайтесь исправить то, что с вами не так, а не бейте зеркало! Россия не несет ответственности за прискорбное состояние Запада и ценностей, которые он на словах защищает (но попирает ногами на самом деле). Вы все несете личную и коллективную ответственность. Да, именно вы!



Не нужно рассказывать истории о том, что «власть у них, а не у нас». Тираны стоят так высоко, потому что это мы на коленях, справедливо писала Этьен де ла Боэси (Étienne de La Boétie). Так хватит же стоять на коленях и жаловаться, что они у вас болят! Поднимитесь! Вас — миллиарды, их — несколько тысяч! У них нет никакой сверхвласти, а только та власть, которую вы сами им дали! Их единственная власть — та, что дали им вы!



Если вы думаете, что не можете ничего в одиночку, вспомните, что капли дождя образуют реки и бескрайние океаны. Только сначала нужно, чтобы отражение в зеркале заставило вас взглянуть на себя. И лишь вы сами можете сделать этот необходимый шаг.



Сегодня мы оказались на перекрестке путей. Выбор — за вами. Позволить элите и народам дальше прозябать в неврозе, уничтожая друг друга за нефть, газ, металлы, бумаги и власть, которые позволяют притупить экзистенциональную тревогу. Или же взять свою судьбу и судьбу всего мира в свои руки, добиться для детей лучшего будущего в более уравновешенном мире.



Вам решать, готовы ли вы прыгнуть в кроличью нору и попасть в зазеркалье, или же вам предпочтительнее остаться в окружении умиротворяющих иллюзий, пока ваша «матрица» не рухнет под грузом внутренних противоречий и реалий настоящего мира, а ваш безумный поезд не врежется в стену действительности посреди руин, в которые превратится мир.

