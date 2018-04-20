Африканское королевство сменит название

Королевство Свазиленд, расположенное в Африке, сменит название на Эсватини. Об этом объявил король Мсвати III в ходе празднования 50-летия независимости страны.



Многие африканские страны после обретения независимости вернулись «к древним, исконным названиям», заявил Мсвати III. «Мы не должны больше называться Свазилендом», — объявил король.



Король, сообщает Reuters, также отметил, что Свазиленд часто путают со Швейцарией (написание латиницей этих двух стран схоже).



Новым названием королевства станет Эсватини, что в переводе означает «земля Свази». Это название король ранее уже использовал на некоторых официальных мероприятиях, в том числе в ходе выступления на Генассамблее ООН.



Королевство Свазиленд — единственная абсолютная монархия в Африке. Территория страны — чуть более 17 тысяч квадратных километров, население — около 1,2 миллиона человек (данные на 2009 год).



С середины XX века на Африканском континенте, в числе прочих, были переименованы: Родезия (в настоящий момент Зимбабве), Ньясаленд (сейчас Малави), Бечуаналенд (стал Ботсваной), а Берег Слоновой кости, который ранее переводили с французского для официального наименования на языках других стран, в том числе на русском, стал называться Кот-дʼИвуаром.

