Румыния планирует перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Румынское правительство приняло решение перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают в пятницу европейские СМИ.



"Решение принято, начинаются необходимые процедуры" - приводят СМИ слова лидера правящей в Румынии партии социал-демократов Ливиу Драгня.



По его словам, перенос посольства принесет Румынии "значительные выгоды", а также будет иметь "огромную символическую ценность".



"Речь идет о прагматичном подходе. Как и мы все, Израиль имеет право устанавливать столицу там, где он этого хочет", - отметил политик.



Однако в сообщениях отмечается, что соответствующий меморандум был принят в отсутствие главы МИД страны Теодора Мелешкану, который в настоящий момент находится с визитом в Тунисе.



В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Данное решение вызвало критику со стороны мусульманских стран, поддерживающих Палестину и отстаивающих ее право на признание восточной части Иерусалима палестинской столицей. В ЕС также встретили решение Вашингтона критически, отметив, что оно подрывает многолетний процесс примирения между Палестиной и Израилем.



Церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирована на 14 мая.

