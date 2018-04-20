В США заявили о полной неэффективности российских систем ПВО

Россия продемонстрировала полную неэффективность своих систем противовоздушной обороны. Об этом заявили в Пентагоне по итогам ракетного удара, произведенного США, Францией и Великобританией на прошлой неделе, сообщает в пятницу, 20 апреля, Укринформ.



Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт на брифинге заявила, что российские системы противовоздушной обороны, расположенные в Сирии, никак не помешали операции коалиционных сил.



"После нашей операции Россия ложно заявила, что системы ПВО Сирии сбили значительное количество ракет, в то время как мы де-факто поразили все наши цели", - отметила представитель американского оборонного ведомства.



Она подчеркнула, что почти все противоракеты класса "земля-воздух" были запущены сирийскими силами "после того, как последняя ракета коалиционных сил попала в определенную цель".



Кроме того, пресс-секретарь Пентагона обратила внимание, что через два дня после удара сирийские противовоздушные силы, оснащенные российскими системами, ошибочно выпустили шесть ракет, которые не были нацелены на один объект.



"Комплексы противоракетной обороны, произведенные в России, оказались совершенно неэффективными. Россия и режим (Асада – ред.) продемонстрировали неэффективность своих систем через два дня после этого, когда эти системы применялись случайно", - отметила официальный представитель Министерства обороны США.



Как известно, в ночь на 14 апреля Великобритания, США и Франция нанесли высокоточные ракетные удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Главными целями коалиции стали научно-исследовательский центр в Дамаске и два склада химического оружия в провинции Хомс.



В свою очередь Россия заявила, что силы противоракетной обороны, развернутые в Сирии, сбили десятки ракет, выпущенных коалицией.

