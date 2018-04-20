Лавров: яд "Новичок" состоял на вооружении армии США

Вещество, использованное при отравлении экс-ГРУшника Сергея Скрипаля, которое западные страны называют "Новичок", состояло на вооружении в США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.



"Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании различных институтов биологических и химических армии Соединенных Штатов. И оно производится элементарно", - сказал Лавров.



Глава МИД также напомнил, что один из разработчиков этого вещества Вил Мирзаянов эмигрировал в США, где и опубликовал формулу вещества.



Постоянный представитель России при ОЗХО также указал на наличие у США патента на "Новичок".

