Украина с 2007 по 2014 год одолжила $46 млрд - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил наличие проблем у Украины с точки зрения обслуживания внешних долгов, напомнив, что с 2007 по 2014 год государство одолжило $46 млрд. "У нас сегодня есть серьезные проблемы с точки зрения обслуживания внешних долгов. Не мы с вами их брали, но мы с вами должны их обслуживать и мы должны их возвращать", - сказал В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительству В Верховной Раде.



По словам премьера, госдолг с 2007 года по 2014 год сформировался на уровне $60 млрд. "46 млрд за тот период, который я отметил. 46 млрд были одолжены извне, но ни Украина, ни украинцы этого не ощутили", - добавил он.



Глава правительства проинформировал, что в марте Украина заплатила по внешним долгам $1,4 млрд.



В ходе часа вопросов к правительству В.Гройсман еще несколько раз возвращался к теме внешнего долга страны.

