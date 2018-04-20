В Украине на выходных ожидается переменчивая погода

В ближайшие сутки вследствие перемещения порции теплого воздуха с Центральной Европы на большей части территории Украины повысится дневная температура, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается падение атмосферного давления, особенно днем в северной части страны. Без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 18-23°, на Прикарпатье до 26°, в восточных областях и на побережье морей 14-19°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 апреля самая высокая температура днем была +27,9 в 1950 году, самая низкая ночью -3,9 в 1893 году.



22 апреля - без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°, на западе и юге страны 18-23°.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

