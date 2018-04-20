Песков: Путин не мог говорить с Трампом о проститутках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом никогда не было разговора о том, что в России самые красивые проститутки в мире.



"Если так написано в книге, то, как минимум, эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такого говорить и не говорил президенту Трампу", - сказал Д.Песков журналистам.



В ходе разговора с пресс-секретарем президента РФ один из журналистов задал вопрос, читали ли в Кремле мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми.



По словам корреспондента, в книге есть отрывок, документирующий разговор В.Путина с Д.Трампом. В нем рассказывается о том, что российский президент сказал своему собеседнику, что в России самые красивые проститутки в мире.



Д.Песков добавил, что лидеры двух стран ни разу не общались до того момента, пока Д.Трамп не был избран президентом США.



"Что касается остального содержания книги, то не берусь судить. Не читали", - сказал пресс-секретарь российского президента.

