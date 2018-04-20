ОБСЕ: Боевики стали использовать запрещенное вооружение в 9 раз чаще

За неделю в зоне проведения АТО на востоке Украины количество нарушений режима прекращения огня увеличилась на 10%, количество случаев применения запрещенного тяжелого вооружения – в 9 раз, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.



"Наблюдатели миссии зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 10%, всего 4 тыс 827 таких случаев. В то же время, количество случаев применения тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, увеличилось в 9 раз", - сказал А.Хуг на брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ" по Skype в пятницу.



По словам А.Хуга, наблюдатели СММ также зафиксировали 144 единицы неотведенного от линии разграничения тяжелого вооружения: 49 на подконтрольных официальному Киеву территориях и 95 – на неподконтрольных.



"Мы неоднократно предупреждали о вероятности обострения ситуации и просили развести вооружение и силы, а также провести разминирование... Но обстрелы – это наглядный пример несоблюдения сторонами своих обязательств", - подчеркнул первый замглавы миссии.



Наблюдатели миссии также подтвердили, что за подотчетную неделю 11 мирных жителей Донбасса пострадали, "десятки домов и многоквартирных строений также были повреждены".



А.Хуг напомнил, что в результате обстрелов с начала года пострадал 51 мирных житель. "51 пострадавший означает, что обязательства не выполняются. Главная цель на сегодня должна быть – свести количество пострадавших до нуля", - подчеркнул он.

