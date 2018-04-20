Россия допустила разрыв авиасообщения с США

Авиасообщение между Россией и США оказалось под угрозой прекращения из-за визовой политики Вашингтона. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.



«Нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — утверждают дипломаты, отмечая, что обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года.



На Смоленской-Сенной площади добавили, что «положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно».



В «Аэрофлоте» подтвердили проблему с получением экипажами виз США.

