Ryanair может начать летать в Украину раньше ожидаемого - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает, что полеты лоукостера Ryanair в Украину могут начаться раньше, чем запланировано. Об этом он сказал в ходе рабочего визита во Львовскую область в пятницу, 20 апреля, сообщает его пресс-служба в Twitter.



"Я не исключаю, что полеты могут начаться раньше (чем осенью 2018 года - ред.). Во время обсуждения с президентом Ryanair он сказал, что это ограничено просто поставкой новых самолетов...", - заявил глава государства.



По его словам, украинцы смогут приобрести билеты на самолеты Ryanair по цене менее 20 евро.



"Ryanair вернулся в Украину и будет осуществлять свои рейсы. Есть две составляющие. Первая, и самая важная в условиях безвизового режима, украинцы, имея биометрические паспорта, могут приобрести билеты по цене, равной менее 20 евро (это от 25 до 50% билетов), как из Киева, так и со Львова", - отметил Порошенко.

