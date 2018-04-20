Мусульманке отказали в гражданстве за отказ дотронуться до мужчины

Во Франции мусульманке отказали в натурализации за отказ пожать руку мужчине. Об этом сообщает The Local.



Прибывшая из Алжира женщина подала документы на получение гражданства, так как она выходила замуж за француза. Однако во время обязательной официальной церемонии она отказалась пожать руку местному чиновнику, объяснив это своими религиозными убеждениями.



В ответ власти отказали ей в оформлении бумаг, так как она «не может интегрироваться во французское общество».



Указано, что инцидент произошел еще летом 2016 года, после этого супруг алжирки просил пересмотреть дело его жены, но, как пишет издание, в апреле этого года в ходатайстве ему было отказано. Чиновники объяснили это тем, что «в ответственный и символичный момент она проявила неспособность к ассимиляции».



По закону, французское гражданство можно получить только после прохождения официальной церемонии его присвоения. Во время мероприятия кандидат должен проявить свое уважение к национальным ценностям.



В 2016 году Франция натурализовала 120 тысяч иностранцев. Из них 21 тысяча прибыли в страну по визе жениха или невесты.

