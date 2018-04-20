Георгий Вицин увлекался йогой и мог сыграть Гамлета

На этой неделе легендарному актеру исполнится 101 год. «Интер» посвятит эфир 21 апреля памяти актера



Кажется, о легендарном актере Георгии Вицине, 101 год с рождения которого исполняется 18 апреля, нам известно все: где родился, в каких фильмах снимался, какими ролями прославился. Но было в биографии актера и много моментов, о которых не знает широкая публика, и которые позволяют взглянуть на Вицина как актера и человека под другим углом.



Например, знаете ли вы, что он мог сыграть Гамлета? В молодости Вицину, актёру Театра имени Ермоловой прочили будущее драматического актёра, но кино сделало его комиком. Если бы не знаменитая роль Труса, то стал бы Вицин Гамлетом! Пробы на эти две роли шли одновременно, но съёмки у Гайдая начались раньше.



Георгий Вицин увлекался йогой! Это увлечение началось в самом детстве. Новорожденный Гоша был настолько слаб и болезнен, что врачи пугали родителей: «Ваш сын вряд ли когда-нибудь будет ходить». Мама отправила мальчика в лесную школу, где преподавали йогу. Со временем увлечение ею переросло для Георгия Михайловича в жизненную философию. Может, с этим мировоззрением связано и то, что Вицин не пил и не курил. Тем более поразительно, насколько достоверно и реалистично он исполнял роли пьяниц.



Но и это еще не все. Как отмечают друзья актера, Георгий Вицин всю жизнь был страстно увлечен изобразительным искусством. Он прекрасно рисовал карикатуры, а также добился определенных успехов в живописи, скульптуре и графике.



В годы Великой Отечественной войны Георгий Вицин работал в Театре имени М. Н. Ермоловой, а не мобилизовали его потому, что Сталин отправил театр на гастроли "искусством бить врага".



"Когда началась война, директор театра собирался распустить труппу, однако против этого решения внезапно резко выступил художественный руководитель Хмелев. Он написал письмо руководству страны, в котором объяснил, что даже в тяжелое для отечества время нельзя закрывать театры, что искусством тоже можно бить врага. Эта идея понравилась. В итоге молодой театр был отправлен на гастроли (именно на гастроли, а не в эвакуацию) в Махачкалу, снабдив труппу личным письмом. Согласно этому письму, все государственные организации и учреждения должны были оказывать всяческую помощь и поддержку Театру имени Ермоловой.



Во время тех гастролей Вицин едва не погиб. Случилось это, когда труппа переправлялась через Каспий на утлой барже. И вдруг неизвестно откуда появился фашистский самолет и начал обстреливать судно. Все пассажиры перепугались, а команда ничем не могла ответить врагу - на борту был всего один жалкий пулемет. Спасло пассажиров баржи чудо: немец пожалел тратить боеприпасы на гражданское судно и вскоре скрылся за облаками так же внезапно, как появился. Сделай он еще один заход, и дело закончилось бы трагедией: только потом актеры узнали, что баржа перевозила взрывчатку.



С конца 90-х актер практически стал отшельником: перестал сниматься, в театре оставил себе только одну роль. Спасала его обязанность, которую он сам на себя возложил: «Я должен идти кормить голубей». Ежедневно вставал с постели, брал кульки пшена и шел на улицу подкармливать птиц. Доставались вкусные кусочки и окрестным бродячим кошкам и собакам – мимо их бед Георгий Михайлович тоже не мог пройти спокойно. Так и получалось, что к моменту выхода Вицина из дома все его питомцы собирались вблизи подъезда.



Когда в октябре 2001 года актера не стало, на его похороны принесли клетки с 12 голубями. И когда гроб выносили из подъезда, птиц выпустили в небо. Но один голубь упал замертво…



В субботу, 21 апреля, «Интер» посвятит эфир памяти легендарного актера Георгия Вицина. Весь день в эфире канала будут демонстрироваться художественные фильмы с участием талантливого артиста.



В 09:00 – комедия «За спичками» по мотивам повести Майю Лассила. В этой картине Вицин сыграл роль портного Тахво Кенонена, вспомнившего свою старую несчастную любовь.



В 11:00 – комедийный фильм «Семь стариков и одна девушка». В картине Евгения Карелова снова встретилась знаменитая кинотроица – Вицин, Никулин и Моргунов.



А в 12:30 смотрите на «Интере» комедию «Неисправимый лгун», в которой Георгий Вицин сыграл главную роль – лгуна-выдумщика.

