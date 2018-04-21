Борис Бурда вступит в интеллектуальный баттл с 6-летним вундеркиндом

В воскресенье, 22 марта, в 18:00 на телеканале «Интер» – новый выпуск детского талант-шоу «Круче всех». Чтобы юные герои программы смогли продемонстрировать зрителям свои удивительные способности, команда проекта приготовила для них необычные испытания. Так, чтобы проверить на прочность знания 6-летнего вундеркинда Артема Бурцева из Молдовы, на сцене «Круче всех» устроят настоящий интеллектуальный клуб. Более того, мальчику предстоит сыграть за одним столом с известным эрудитом Борисом Бурдой и ведущей программы «Утро с Интером» Анастасией Даугуле!



«Принять участие в проекте «Круче всех» меня побудила возможность общения с талантливым молодым человеком очень нежного возраста, – говорит Борис Бурда. – Может, я смогу сделать что-то, что будет ему полезно в будущем. То, о чем он, уже став достаточно состоявшимся человеком, вспомнит как о важном и полезном моменте в его жизни. Это редкая задача, с которой не сталкиваешься каждый день. Мне тоже встречались такие люди, которые в нужный момент правильно говорили со мной. Их роль в моей жизни была огромна. Им я это уже не отдам, могу только передать по цепочке другим».



С первых минут знакомства Артем Бурцев смог покорить и соперников, и ведущих – Андрея Данилевича и Андрея Доманского – своей детской непосредственностью и недетским умом.



«Артем Бурцев – симпатичный, толковый, умеющий думать, – делится впечатлениями от знакомства Борис Оскарович. – И в то же время нормальный ребенок, с ожидаемыми от мальчика такого возраста любопытством, непосредственностью и яркими эмоциями».



Кто победит в непростом интеллектуальном баттле? Сможет ли 6-летний эрудит противостоять более опытным игрокам? И какие еще способности и таланты продемонстрируют юные участники нового выпуска «Круче всех»? Смотрите в это воскресенье, 22 марта, в 18:00 на телеканале «Интер».

