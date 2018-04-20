Порошенко: Под Широкино и Авдеевкой размещены первые антиснайперские комплексы

Первые антиснайперские комплексы размещены вблизи поселка Широкино и города Авдеевка Донецкой области, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Сегодня пошли первые антиснайперские комплексы, которые являются очень современными, очень дальнобойными", - сказал П.Порошенко во время рабочей поездки во Львов в пятницу.



"И как только они (незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины – ИФ) узнали, что в этих районах около Авдеевки, около Широкино размещаются эти комплексы, сразу же интенсивность снайперского огня стала значительно меньше", - сообщил глава государства.



П.Порошенко подчеркнул, что Украина не будет экономить на своих Вооруженных силах.

