Украина находится в политическом кризисе - Бойко

"Неэффективная работа парламента стала визитной карточкой нынешней власти". Об этом лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 20 апреля, сообщает официальный портал партии ОБ.



Политик подчеркнул, что текущая пленарная неделя была рекордной по антиэффективности.



"За всю неделю в качестве готового документа вышел только один закон и одно постановление – об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Первое и главное, власть и политики не имеют права вмешиваться в дела церкви – это прямое нарушение ст. 35 Конституции, к тому же пиар на таких чувствительных вопросах, как религиозные, ни к чему хорошему не приведет. Лучше бы они занялись решением экономических и социальных вопросов", - отметил оппозиционный политик.



"Единственное позитивное, на что они сподобились за всю пленарную неделю – это принять в первом чтении два законопроекта по поддержке чернобыльцев. Первый касался денежной компенсации детям, имеющим право на бесплатное питание. Второй дает право оформления удостоверения пострадавшего от Чернобыльской катастрофы людям, которые по состоянию на 1 января 1993 года прожили на загрязненных территориях не менее четырех лет. Это небольшой, но все же шаг для того, чтобы помочь чернобыльцам", - подчеркнул Юрий Бойко.



Парламентарий акцентировал, что страна находится в политическом кризисе.



"В парламенте отсутствует коалиция, у власти нет возможности проводить реальные реформы, а не их имитацию. К тому же Верховная Рада не пользуется доверием людей – ей доверяют лишь 4% граждан. Все это – это визитная карточка сегодняшней власти, а также свидетельство политического кризиса в стране. А принятие постановления об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею – это начало предвыборной президентской кампании, которая, к сожалению, началась с религиозных, а не социальных вопросов", - еще раз подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

