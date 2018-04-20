В детские ролики на YouTube спрятали порно

Сотрудники британского таблоида The Sun обнаружили на популярном видеохостинге YouTube плейлисты, где порноролики соседствуют с детской анимацией.



Журналисты издания нашли на портале девять подборок видео, которые состояли в основном из мультфильмов для малышей. Однако вместе с детскими роликами в плейлисты были вставлены записи сексуальных сцен, включающих принуждение, насилие и унижение.



Несмотря на то, что размещение подобного контента запрещено правилами видеохостинга, такие видео остаются доступны. Скорее всего, авторами подобных плейлистов являются злоумышленники, которые хотят извратить представление детей о сексе, сообщило издание The Sun.



Минимальный возраст пользователей YouTube — 13 лет, однако это правило не соблюдается из-за отсутствия документальных проверок при регистрации на хостинге. Согласно исследованиям 2017 года, почти у половины американских детей в возрасте до 12 лет есть собственный профиль на YouTube, значит, при регистрации ими был введен фальшивый год рождения.

