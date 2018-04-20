Трампа взбесили "искусственно завышеные цены" на нефть со стороны ОПЕК

Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал на завершение заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи, написав в Twitter, что не намерен мириться с "искусственным завышением цен" на нефть.



"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов Нефти (так в оригинале - ИФ) повсюду, включая полностью загруженные суда на море, Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!", - говорится в сообщении Д.Трампа.



Нефть на этой неделе обновила максимальные отметки с конца 2014 года, однако не только и не столько встреча ОПЕК+ была тому причиной: геополитические факторы сыграли решающую роль.



В ходе выступлений участников комитета прозвучала мысль, что цель договоренностей об ограничении добычи - стабильность, а не высокие цены.

