Трампа взбесили "искусственно завышеные цены" на нефть со стороны ОПЕК

Трампа взбесили "искусственно завышеные цены" на нефть со стороны ОПЕК

Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал на завершение заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи, написав в Twitter, что не намерен мириться с "искусственным завышением цен" на нефть.

"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов Нефти (так в оригинале - ИФ) повсюду, включая полностью загруженные суда на море, Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!", - говорится в сообщении Д.Трампа.

Нефть на этой неделе обновила максимальные отметки с конца 2014 года, однако не только и не столько встреча ОПЕК+ была тому причиной: геополитические факторы сыграли решающую роль.

В ходе выступлений участников комитета прозвучала мысль, что цель договоренностей об ограничении добычи - стабильность, а не высокие цены.