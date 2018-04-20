Онищенко готов передать НАБУ оригинал записи разговора с Порошенко

Депутат Верховной Рады Александр Онищенко готов предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) оригинал записи якобы разговора с Президентом Петром Порошенко о бывшем министре экологии Николае Злочевском. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите. Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме. Я открыт и заинтересован", - написал он.



Он надеется, что в этом также заинтересовано НАБУ.



По его словам, записи настоящие и не являются фейком.

