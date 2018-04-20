Для поступления в детсад теперь нужно оформлять две новые справки
Минобразования и Минздрав объяснили, что для зачисления в детский сад все еще нужна медицинская справка. Об этом сообщает "Українська правда", передают Українські Новини.
МОН уточняет, что Минздрав отменило форму №026/о первичной учетной документации "Медицинская карта ребенка (для дошкольных и общеобразовательных учебных заведений)".
Вместо нее для зачисления в школы оставили справку формы №086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательно медицинского профилактического осмотра".
Однако оставался неурегулированным вопрос, какую справку нужно подавать для зачисления в детсады.
После ряда запросов Министерство здравоохранения разъяснило этот момент.
По решению МОЗ, эта же справка, формы № 086-1/о, будет распространяться и на дошкольные учреждения", - пояснили в образовательном ведомстве.
Также при зачислении ребенка в детсад родители должны подавать справку формы №063/о "Карта профилактических прививок".