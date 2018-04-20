Путин не попал в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год. В новом рейтинге не оказалось президента России Владимира Путина, который неизменно присутствовал в «сотне» Time предыдущие четыре года.



В категории «Лидеры», где ранее упоминался российский президент, среди прочих в 2018 году присутствуют президенты Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.



Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года. Владимир Путин попадал в него шесть раз. Кроме того, журнал присуждает звание «Человек года». Российский президент был признан им в 2007 году.



