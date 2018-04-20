Автоматическая торговля бинарными опционами

Два-три десятилетия назад участники биржевой торговли имели в своем распоряжении небольшой арсенал инструментов для заключения сделок – знания, торговый зал, котировки, новости и стационарный телефон. Анализ рынка отнимал много времени, требовал присутствия трейдера на бирже. Современные средства торговли финансовыми активами включают использование всевозможных программ, упрощающих работу инвестора. Автоматическая торговля бинарными опционами – уникальная возможность вкладывать деньги в контракты, доверяя отслеживание рынка и принятие решений специальным программам.



Особенности авто-трейдинга



Чтобы заключать сделки на финансовых площадках современному инвестору не требуется постоянно мониторить рынок в поисках благоприятных сигналов – рутинные действия может выполнять робот-помощник. Специальная программа настроена на изучение рынка, чтение графиков и составление прогнозов на основе полученной информации. Трейдер может использовать в роботе программное обеспечение для алгоритмической (роботизированной) торговли, которое помогает автоматически обрабатывать контракты с минимальным участием инвестора. Чтобы заключать плюсовые сделки, нужно учесть несколько особенностей автоматической торговли opcje binarne:



• Нельзя полностью полагаться на роботизированную программу – помощник лишен человеческих качеств, поэтому в нестандартной ситуации будет продолжать работать по заложенному алгоритму.

• Сэкономить время при использовании программ-помощников инвестор может, настроив систему на анализ котировок, графиков и диаграмм. Повторяющиеся действия может выполнять роботизированное ПО.

• При работе с бинарными опционами трейдер должен самостоятельно выполнять фундаментальный анализ – анализировать мировые финансовые новости и экономические показатели.

• Помощь программ-роботов можно рассматривать как подсказки, на которые трейдер обращает внимание, но решение по каждому конкретному контракту принимает самостоятельно.

• Для использования преимуществ автоматической торговли бинарными опционами инвестор должен хорошо ориентироваться в механизмах и принципах работы финансовых площадок.



На начальном этапе освоения рынка бинарных опционов программы-роботы рассматриваются как эффективный способ построения собственной системы торговли. ПО для алгоритмического трейдинга позволяет новичкам рынка бинарных опционов тестировать торговые стратегии на демо-счетах, чтобы в перспективе работать на прибыль.



Преимущества использования помощников



Инвесторам финансовых рынков доступны различные инструменты для проведения анализа, прогнозирования и мониторинга бинарных опционов. К программам-помощникам относятся роботы по копированию сделок преуспевающих инвесторов и финансовые советники, создающие торговые сигналы. Для участника биржевой торговли опционами в большей степени важен предпрогноз, чем количество пройденных ценой пунктов, поскольку прибыль по контрактам фиксированная. Преимущества использования программ автоматической торговли бинарными опционами:



• Получение практических навыков трейдинга путем моделирования с использованием роботов рыночных ситуаций через демо-счета.

• Нивелирование влияния психологического фактора на решения и действия инвестора.

• Экономия времени, необходимого для предварительного анализа рынка перед заключением контрактов по бинарным опционам.

• Возможность разработать, протестировать и реализовать собственную торговую стратегию.

• Получение максимального объема полезной финансовой информации для анализа, собранной программой-роботом.



Автоматическая торговля – самый простой способ приобрести практические навыки торговли для применения опыта в реальных условиях рынка и лучше узнать jak zarabiać na rynku Forex. Оптимальный вариант использования специализированного ПО – сочетание ручной торговли с применением роботов-помощников. Трейдер может получать сигналы наиболее благоприятных точек входа на рынок и выбирать инструменты торговли на основе информации, собранной алгоритмическими программами.



