WP: демпартия США подала в суд на РФ, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks

Национальный комитет Демократической партии подал иск в окружной суд Манхэттена (Нью-Йорк) против правительства России, членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и организации Wikileaks, обвинив их в сговоре с целью создания помех для проведения президентской гонки и оказания помощи Трампу. Об этом сообщает газета The Washington Post.



В качестве ответчиков в документах, кроме прочего, указаны Российская Федерация, Главное управление Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также Wikileaks, Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп - младший, бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос. Последним троим ранее обвинения уже были предъявлены специальным прокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование приписываемых России попытках вмешательства в выборы в США.



В документе истцы утверждают, что "кампания Трампа получала выгоду от нелегальной поддержки России, а также поддерживала секретные связи с лицами, связанными с российским правительством, включая разведслужбы, которые ответственны за совершение кибератак на НКДП".



"В ходе этих контактов ближайшие советники в кампании Трампа и российские агенты заключили соглашение по продвижению кандидатуры Дональда Трампа нелегальным путем. Российские агенты внедрились в компьютерную сеть НКДП в США, а также в другие учетные записи электронной почты, получив доступ к коммерческой тайне и другой конфиденциальной информации. После этого они передали эти сведения ответчику Wikileaks, чей основатель Джулиан Ассанж разделял цели нанести ущерб Демократической партии в преддверии выборов", - говорится в тексте искового заявления.



Далее в нем повторяются уже неоднократно звучавшие утверждения в том, что хакер Guccifer 2.0, который якобы является сотрудником ГУ Генштаба РФ, распространил полученные путем взлома документы в интернете, что поддержал тогда еще кандидат Трамп. Как полагают истцы, все ответчики намеренно помогали ГУ Генштаба ВС РФ для проведения якобы имевших место с его стороны кибератак на американские институты власти.

