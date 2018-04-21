В Раде предложили ввести наказание за "унижение" "евромайдана"

На Украине необходимо принять закон, вводящий уголовную ответственность за негативные высказывания о "евромайдане" от политиков в эфире телеканалов, заявил депутат Рады Сергей Высоцкий. Таким образом он прокомментировал слова другого парламентария Евгения Балицкого, который в эфире телеканала NewsOne сравнил действия нынешних украинских властей с фашистской оккупацией.

"Каждое государство, если оно не оберегает свои национальные святыни и свою историю, она в итоге теряет государственность. Я думаю, что нам этот законопроект стоит принимать", — сказал Высоцкий.



Депутат также выразил недоумение тем, что многие инициативы подобного рода не находят поддержки в Раде. По его словам, на Украине "никто не борется" с "врагами государства".



Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

