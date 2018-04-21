Патрушев призвал повысить наступательный характер внешней политики РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал повысить наступательный характер внешней политики России и обеспечить достаточный уровень обороны страны в связи с действиями США.



"Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности, - заявил он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам стратегического планирования. - Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации".



"В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России", - подчеркнул Патрушев.



При этом Патрушев призвал не исключать возможности компромисса со странами, "следующими в фарватере" США.



"На фоне политики США по изоляции России необходим дальнейший поиск возможных областей сотрудничества с иностранными государствами, не исключая компромисс с теми, кто следует в фарватере США", - заявил он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам стратегического планирования.



"Независимая внешняя политика России, последовательное отстаивание ею своих национальных интересов рассматриваются Соединенными Штатами Америки как угроза их безусловному доминированию в мире, - констатировал Патрушев. - В связи с этим США перешли от ранее декларировавшейся по отношению к России политики сотрудничества к открытому применению инструментов сдерживания и жесткого противостояния".



Секретарь Совбеза РФ считает, что нанесением незаконного удара по Сирии США на деле показали, как сместились акценты в их внешней политике.



"В отличие от предыдущей новая Стратегия национальной безопасности США придает повышенное значение использованию военной силы, как инструмента продвижения американских интересов на международной арене, - заявил он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам стратегического планирования. - Особое внимание в Стратегии США уделяется обеспечению доминирования в глобальной энергетической системе, укреплению лидерства в экономической, научной и технологической сферах".



"Это проявляется не только в риторике, но и в реальных действиях. Яркий тому пример - нанесение в нарушении всех норм международного права Соединенными Штатами Америки, Англией и Францией в ночь с 13 на 14 апреля ракетного удара по сирийской территории", - добавил секретарь Совбеза.

