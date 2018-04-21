В ближайшие сутки установится теплая сухая погода

Над Украиной в ближайшие сутки, 22 апреля, будет формироваться поле повышенного атмосферного давления, днем уменьшится относительная влажность, а ветер несколько ослабеет, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не прогнозируется, лишь в восточной части страны ночью прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, местами в северных регионах, а также в Волынской и Ровненской областях 3-5° тепла; днем 15-20°, на юге страны и в Закарпатье до 23°.



В Киеве 22 апреля без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 апреля самая высокая температура днем была 29,0° в 1950 году, самая низкая ночью -2,3° в 1893 году.



На Украине 23 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье 18-23°; на севере Левобережья и крайнем востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.



В Киеве 23 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

