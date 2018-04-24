Власти Ирана запретили использование криптовалют

Центральный банк Ирана запретил использование биткоина и других криптовалют. Распоряжение об этом было опубликовано 22 апреля.



Работа с криптовалютами запрещена для всех финансовых учреждений и обменных пунктов страны.



Виртуальные валюты могут быть использованы для отмывания денег, поддержки терроризма и для платежей между злоумышленниками.



В феврале министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми заявил, что над собственной криптовалютой работает Почтовый банк Ирана.



Курс иранского риала в апреле обвалился по отношению к доллару. Власти установили обменный курс 42 тысячи риалов за доллар, тогда как в пунктах обмена он достигал 60 тысяч.



Зимой 2018 года в Иране произошли массовые протесты против экономической политики правительства. В столкновениях с правоохранительными органами погибли более 20 митингующих.

