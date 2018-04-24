S&P прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году

Международное рейтинговое агенство S&P свидетельствует ускорение роста реального валового внутреннего продукта Украины в 2018 году до 3,1%. Об этом говорится в сообщении агентства о подтверждении рейтингов страны от 20 апреля, передает Интерфакс-Украина. Агентство передает, что в следующих 2019 и 2021 годах рост ВВП будет замедляться до 2,9%.



В аналогичном рейтинге за 10 ноября прошлого года агентство прогнозировало рост ВВП в 2018 году на 2,6% с последующим ускорением до 3% и 3,2% в 2019-2020 годах соответственно.



S&P ухудшило прогноз инфляции на текущий год — 8,7% до 8,9%, зато улучшило на два последующие — с 8% до 7,5% и с 7,5% до 7% соответственно.



Согласно прогнозам, курс гривни в конце этого года будет составлять 29,5 грн/$. Далее ожидается еще большее послабление - до 30,5 грн/$1 с последующим укреплением до 29,8 грн/$1 до конца 2020 года и 28,8 грн/$1 - до конца 2021 года.



Общий прогноз кредитных рейтингов — стабильный. В агентстве отметили, что данные прогнозы предусматривают реформы правительства, необходимые для предоставления пятого транша в рамках программы расширенного финансирования МВФ.



Standard & Poor's — дочерняя компания американской корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков.

