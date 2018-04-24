За прошедшие сутки украинские военные на Донбассе 20 раз открывали огонь

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз вели прицельный обстрел позиций сил АТО, из-за чего украинские военные были вынуждены 20 раз открывать огонь в ответ. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.



“Всего за прошедшие сутки, 22 апреля, зафиксировано 30 прицельных обстрелов наших оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск. Украинские военнослужащие, в целях сохранения жизни и здоровья личного состава, 20 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное минскими соглашениями”, — сказал Гуцуляк.



Также он подтвердил, что в результате вражеских обстрелов ни один защитник Украины не пострадал.

