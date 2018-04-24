Жительницу США оштрафовали за яблоко на 500 долларов

В США пассажирка Кристал Тэдлок была оштрафована на 500 долларов за яблоко, которое находилось у нее в сумке. Об этом пишет USA Today.



По информации издания, женщина летела из Парижа в Денвер самолетом компании Delta. Во время перелета на борту самолета раздавали обед. Женщина взяла из него яблоко и положила в сумку, чтобы съесть позднее.



По прибытии в США оказалось, что ввозом фрукта она нарушила закон, предварительно не задекларировав его.



"Таможенник спросил меня, не дорого ли мне обошелся отпуск во Франции. Я, ничего не понимая, сказала "да", и он заявил, что поездка станет еще дороже, так как я оштрафована за нарушение правил таможни", - отметила женщина.



Кристал добавила, что по словам работника таможни, она должна была съесть яблоко до пересечения границы США.



Согласно законодательству стран, продукты питания при ввозе необходимо декларировать. В противном случае, человеку может грозить штраф в размере до 10 тысяч долларов.

