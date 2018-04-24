Военные присоединились к протестам в Ереване

К участникам акций против премьер-министра Армении Сержа Саргсяна в Ереване присоедилились дествующие военнослужащие и ветераны, участвовавшие в Апрельской войне в Нагорном Карабахе.



Как сообщает агентство Panarmenian, военнослужащие и ветераны в военной форме встали в голове колонны демонстрантов, чтобы защитить их в возможных столкновениях с полицией.



Министерство обороны Армении заявило, что действия военных «рассматриваются не только как нарушение режима пребывания в воинской части и отказ от выполнения своих обязанностей путем самовольного оставления части <…>, но и как грубое нарушение принципа невмешательства вооруженных сил в политические процессы».



В Ереване с 13 апреля продолжаются массовые акции против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Полиция задерживает сотни демонстрантов, большинство из которых затем выходят на свободу. 22 апреля были задержани лидеры протестов, в том числе глава оппозиционной фракции «Елк» в парламенте Никол Пашинян. Он пока остается в полиции.



Серж Саргсян был президентом в течение 10 лет. В 2015 году в Армении прошла конституционная реформа, в рамках которой премьер-министр, избираемый парламентом, получил дополнительные полномочия, а президент стал выполнять представительские функции.