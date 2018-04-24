В НАТО рассказали о четырех шагах, которые ждут Украину на пути к вступлению

В НАТО рассказали, каким образом и в каких плоскостях Украина должна формироваться в своем стремлении вступления в НАТО. Подробно об этом во время пресс конференции в Киеве сказал генерал-лейтенант Ян Брукс, генеральный директор Международного военного штаба НАТО, передает корреспондент УНН.



"Я думаю, это немножко шире вопрос, нельзя просто сказать, что Украина должна провести определенные реформы. Прежде всего, речь идет о реформах комплексных, которые дадут возможность в том числе обеспечить демократический гражданский контроль за вооруженными силами. Второй элемент этой реформы - это реструктуризация всех структур вооруженных сил Украины в соответствии с теми структурами и схема, которые мы привыкли использовать в НАТО. Третий момент - когда речь идет о подготовке, то речь идет о конкретных подразделения, соответственно, здесь также нужно концентрировать внимание. в конце-концов, последний важный элемент - это оперативная совместимость ", - подчеркнул он.



Причем совместимость по словам генерала должно быть сразу на нескольких уровнях: на чисто техническом - говорится о стандартах. Кроме того, нужна оперативная совместимость отдельных подразделений, а также совместимость на человеческом уровне, которую Брукс назвал, по его мнению, самой сложной.



"Достижение этой совместимости может занять десятки лет", - подчеркнул он.



"Мы хорошо знакомы с огромной работой, которая была проведена украинскими вооруженными силами на данный момент, и это действительно большой объем работы, но все еще есть определенный путь, который необходимо пройти", - отметил Брукс.

