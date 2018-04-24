НАТО: Украина должна бороться с коррупцией настойчивее

Борьба с коррупцией является не менее важным элементом на пути стремлений Украины относительно членства в НАТО. Об этом сказал во время пресс-конференции глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент УНН.



"Для НАТО не менее важно более широкий контекст, в котором происходят реформы (в Украине - ред.). НАТО четко выступает в поддержку тех реформ, которые происходят в Украине в рамках развития демократии и верховенства права. И здесь, безусловно, борьба с коррупцией является ключевым вопросом, где, по мнению союзников, надо прилагать усилия очень настойчиво", - отметил он.



По словам Винникова, такой же сигнал был подан генеральным секретарем НАТО, когда он был в Украине с визитом.



"Хотел бы отметить, что Украина обладает очень ценным и эффективным инструментом для продвижения этих реформ - это годовые программы. Это именно тот инструмент, которым НАТО пытается помогать Украине на пути ее продвижения к завершению необходимых реформ ", - добавил он.

