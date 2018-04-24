Украина откажет крымчанам в посещении финала Лиги чемпионов

Футбольные болельщики из республики Крым не попадут на главный матч Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в столице Украины Киеве. Об этом сообщает газета «Известия».



«Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года. Соответственно документы недействительны и по ним невозможно въехать на территорию Украины. Финал футбольного турнира не может стать поблажкой», — заявили корреспондентам издания представители украинских властей.



Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая на стадионе «Олимпийский». Среди полуфиналистов турнира такие клубы как мадридский «Реал», английский «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и итальянская «Рома».

