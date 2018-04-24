В ООН заявили об усилении мировой угрозы использования ядерного оружия

Угроза использования ядерного оружия в мире растет, тогда как важные международные соглашения в области коллективной безопасности разрушаются, заявила представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.



"Сегодня мир сталкивается с похожими вызовами, которые привели к созданию ДНЯО. Угроза использования ядерного оружия, на международном или другом уровне, растет. Эта угроза, которая заботит все человечество, останется до тех пор, пока в национальных арсеналах будет существовать ядерное оружие", — сказала она.



По ее словам, геополитическая ситуация в мире ухудшается, при этом некоторые самые важные соглашения в области коллективной безопасности нарушаются.



"Риторика о необходимости и пользы от ядерного оружия растет. Модернизация программ ядерных государств приводит к тому, что многие характеризуют как гонку вооружений", — сказала она.



Накамитсу отметила, что если не продолжить переговоры по контролю над вооружением и разоружением, мир вскоре останется без проверенных ограничителей по созданию и применению ядерных арсеналов.

