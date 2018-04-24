Супрун посоветовала украинцам не скрещивать ноги на работе

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун порекомендовала украинцам каждые 30 минут вставать с рабочего места, объясняя это тем, что затянувшееся сидение может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, диабет и даже рак.



Об этом она написала на своей странице в Facebook.



"От транспорта до офисного стула, от обеденного перерыва за столом в удобной дивана вечером. К сожалению, это довольно популярный "маршрут" в сегодняшних реалиях. Сидячий образ жизни - вредная привычка, влияющим на здоровье так же негативно, как и курение . Малоподвижный образ жизни является причиной 9% преждевременной смертности среди всего населения мира. Группой риска в этом случае есть люди, которые проводят много времени на работе за столом, работая за компьютером и выполняя однообразные движения", - написала в соцсети Ульяна Супрун.



Глава Минздрава порекомендовала придерживаться определенных правил.



"Меняйте маршрут на работу или наоборот. Прогуливайтесь или проезжайте на велосипеде хотя бы часть пути. Вы можете выйти раньше на несколько остановок или припарковать авто чуть дальше от офиса. Прекращайте сидение каждые 30 минут. Не ждите, пока у вас возникнет дискомфорт, боль в спине или мышечный спазм. Просто встаньте из-за стола и потянитесь. Чтобы не забывать делать активный перерыв, используйте таймер на телефоне или другом гаджете.



Обращайте внимание на позицию, в которой вы сидите. Старайтесь не перегружать позвоночник, наклоняясь слишком сильно от или к монитору. Оптимальная позиция - экран на уровне глаз, обе ноги свободно стоят на полу, грудная клетка открыта. Также не скрещивайте ноги, это может препятствовать нормальному кровообращению.



Если пишете, то предплечья должна оставаться на столе. Используйте каждую возможность для дополнительной активности. Разговаривайте по телефону стоя, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, ходите пешком по эскалатору, обсуждайте идеи с коллегами во время прогулки", - написала в соцсети Супрун.

