Американец пережил нападения акулы, медведя и змеи

Житель США Дилан МакУильямс (Dylan McWilliams) за четыре года пережил нападения тигровой акулы, ядовитой змеи и разъяренного медведя. Об этом сообщило издание The Mirror.



Американец плавал с небольшой доской — бодибордом — у побережья Гавайских островов 19 апреля, когда почувствовал, что его правую ногу что-то укусило. Агрессором оказалась тигровая акула длиной приблизительно в два метра. 20-летний МакУильямс сумел проплыть 30 метров и выбраться на берег, несмотря на обжигающую боль. «Я не понимал, потерял ли я половину ноги или все же нет», — признался он врачам. Его немедленно госпитализировали и наложили семь швов.



МакУильямс признался, что за последние четыре года это уже третья его встреча с опасным животным. В 2017 году он уснул на улице во время похода, и его покусал черный медведь. Врачам пришлось наложить девять швов на затылок молодого человека, чтобы остановить кровотечение. В 2015 году американца укусила гремучая змея, после чего ему два дня пришлось провести в больнице.



Американец признался, что родители очень беспокоятся за него, и добавил: «Я не знаю, можно ли назвать меня счастливчиком или невезучим».

