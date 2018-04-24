Саргсян выполнил требование протестующих и ушел в отставку

Премьер-министр Армении, экс-президент Серж Саргсян в понедельник заявил об уходе в отставку. Как говорится в распространенном пресс-службой правительства заявлении С.Саргсяна, он обращается ко всем гражданам, в том числе проводящим в последние дни в Ереване акции протеста "в последний раз".



"Никол Пашинян (лидер протестующих - ИФ) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил С.Саргсян.



Он отметил, что протестное движение проходит против него. "Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране", - отметил С.Саргсян.



С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении С.Саргсяна на пост премьер-министра.

