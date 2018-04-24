Кейт Миддлтон родила сына

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, супруга британского принца Уильяма, 22 апреля родила сына. Об этом сообщается в официальном твиттере Кенсингтонского дворца.



Мальчик родился весом 3,83 килограмма. Герцог Кембриджский присутствовал при родах.



Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщает Кенсингтонский дворец.



Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году, получив титул герцогини Кембриджской. Супруги уже воспитывают двоих детей — четырехлетнего принца Джорджа и двухлетнюю принцессу Шарлотту.



Новорожденный сын герцога и герцогини Кембриджской стал пятым в очереди на британский престол.

