Киев задумался о наступлении на Донбассе после завершения АТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после завершения антитеррористической операции (АТО), которое намечено на 30 апреля. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» рассказал министр обороны страны Степан Полторак.



Отвечая на вопрос об изменении численного состава украинских военных на Донбассе, Полторак заявил, что «все будет зависеть от обстановки». «Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и количества, которое сегодня есть. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — указал он.



Министр подтвердил, что в конце апреля формат силовой операции на Донбассе будет изменен. «30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенных сил во главе с командующим и Объединенным штабом», — сказал он.



По его словам, министерство обороны уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях». «Были проведены учения, и буквально во время разговора с вами осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», — добавил Полторак.



Министр подчеркнул, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны — ВСУ, Службы безопасности Украины, полиции, Национальной гвардии и пограничников. Он будет должен «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины», заявил Полторак.

