S&P: Пятый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года

Пятый транш кредита Международного валютного фонда на сумму 1,9 миллиарда долларов, который Министерство финансов рассчитывает получить в мае-июне текущего года, может стать последним для Украины до 2020 года.



Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, сообщает УНИАН.



«Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года», - говорится в сообщении.



Агентство полагает, что после проведения выборов процесс формирования коалиции, возможно, будет затруднен, что может привести к тому, что переговоры о новом финансировании со стороны МВФ будут отложены.

