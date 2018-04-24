Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО

Венгрия наложила вето на решение о проведении в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел на этой неделе. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Отмечается, что Будапешт уже в третий раз блокирует проведение заседания Комиссии Украины с НАТО на министерском уровне, выражая таким образом претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании.



В четверг, 27 апреля, в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседание Комиссии Украина-НАТО. Все союзники, а также Международный секретариат Альянса поддержали такую инициативу, однако Венгрия ее ветировала.



Ранее сообщалось, что в феврале Будапешт во второй раз заблокировал министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.



Напомним, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая венгерский, будут изучаться только до пятого класса, а уже с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным. Документ вызвал резкую критику ряда стран, в частности, Венгрии.

