Найден способ узнать воспоминания после смерти

Израильские ученые научились определять тип воспоминания даже после смерти. Они установили, что в процессе запоминания участвует семь разных отделов головного мозга. В этот момент в нервных клетках, расположенных в активных зонах мозга, выделяются определенные белки. А они, в свою очередь, оставляют "отпечаток", по которому можно оценить характер воспоминания, передает "Vista News".



Сотрудники Еврейского университета провели исследование на мышах. Грызунов разделили на две группы. У первой группы специалисты старались вызвать положительные эмоции, а у второй - отрицательные. Затем всех мышей подвергли эвтаназии. Потом ученые заглянули в мозг животных и обнаружили, что там оставались своеобразные белковые следы от полученных впечатлений.



Исследователям удалось узнать воспоминания животных. Ученые говорят: даже после смерти по следу, оставленному белками в мозге, можно было с точностью до 90% определить, какие эмоции испытывала мышь. Специалисты планируют продолжить эксперименты.

