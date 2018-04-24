Украина пока не будет отказываться от субсидий - Розенко

Украина пока не будет отказываться от системы субсидирования. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил журналистам, передает УНН. "Украина пока не может отказаться от субсидий, программа системы субсидий доказала свою эффективность.



Количество субсидиантов может сократиться только в одном случае - когда уровень жизни украинцев будет доходить до того уровня, что они смогут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, пока этого нет, субсидии будут существовать. Поэтому я категорически против отмены субсидий", - сообщил Розенко.



Напомним, в Минсоцполитики сообщили УНН, что монетизация субсидий будет осуществляться в один этап - с 1 января 2019 года субсидии населению будут предоставлять наличными. В то же время предусматривается введение двух механизмов выплат. На размер и количество предоставленных субсидий сама по себе монетизация не повлияет, но в целом в Минсоцполитики готовят изменения в систему субсидирования в Украине.

