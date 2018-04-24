Букмекеры назвали имя-фаворит для нового британского принца

Имя Артур стало любимым среди игроков в букмекерских конторах как имя новорожденного сына принца Уильяма и его жены Кейт в Великобритании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.



Букмекеры столкнулись со шквалом ставок на то, что младенца Уильяма и Кейт назовут в честь мифического короля Артура - лидера рыцарей Круглого стола.



В конторе William Hill заявили, что у них был очень напряженный день со ставками - почти 100 тысяч фунтов стерлингов, размещенных игроками, с именем-фаворитом Артур (2:1) и именем Джеймс на втором месте (4:1) .



Имя имеет сильную королевскую родословную, поскольку это одно из средних имен как Чарльза, так и Уильяма.



Большинство думает, что пара выберет традиционное имя. Но эксперты говорят, что есть вероятность, что выбор имени может отражать историю семьи Кейт Миддлтон.



Также ставки делают на имена Альберт, Фредерик, Джеймс и Филипп.

