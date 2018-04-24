Розенко о Министерстве ветеранов: вопрос перезрел

Создание Министерства по делам ветеранов актуально, но нельзя допустить это в том статусе, который имеет Государственный комитет по делам ветеранов. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на конференции во вторник, 24 апреля.



"Безусловно, вопрос создания Министерства уже созрел и перезрел. Но нам необходимо не допустить создания Министерства в том статусе, который имеет Государственный комитет по делам ветеранов. Смена вывески малоэффективна, нам необходимо создать Министерство, чтобы завести в него функционал со всех ведомств", - сказал он.



Розенко напомнил, что на сегодняшний день государство установило статусы и разовые выплаты участникам боевых действий.



"А картина взаимодействия государства с участниками боевых действий не идеальна. Есть масса решенных вопросов, в частности взаимодействия ветеранов и участников АТО с местными органами власти. У нас, согласно законодательству, ряд социальных, бытовых и других программ возложены на местные органы власти", - напомнил он.



В свою очередь представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко подчеркнула, что каждый участник боевых действий нуждается в государственной поддержке.



"340 тысяч граждан, которые после посттравматического синдрома получили гипертрофированное чувство ответственности в мирной жизни, нуждаются в помощи. Государство, которое защитили наши мужчины, должно защитить их от проблем, с которыми они остались наедине", - отметила Луценко.

